Il settimo sigillo di Djokovic a Wimbledon, domato Kyrgios (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Novak Djokovic sempre più re di Wimbledon: il serbo ha domato in finale Nick Kyrgios in quattro set, 4-6 6-3 6-4 7-6(3), e ha conquistato per la settima volta il torneo londinese, come Pete Sampras e William Renshaw. Solo Roger Federer ha fatto meglio (8). Per Djoker è il quarto trionfo di fila all'All Englad Club dal 2018, escludendo l'edizione del 2020 non disputata per Covid. Nell'era Open ci erano riusciti solo Bjorn Borg, Pete Sampras e Federer. Ora Nole è a 21 Slam, a una sola distanza dal grande rivale Rafa Nadal. In un caldo che superava i 30 gradi, il 27enne di Canberra ha incantato i 15mila del Central Court imponendosi nel primo set ma poi ha dovuto ceder il passo all'esperienza e alla regolarità del Djoker capace di crescere nella partita come già gli era accaduto con Sinner e Norrie. ... Leggi su agi (Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Novaksempre più re di: il serbo hain finale Nickin quattro set, 4-6 6-3 6-4 7-6(3), e ha conquistato per la settima volta il torneo londinese, come Pete Sampras e William Renshaw. Solo Roger Federer ha fatto meglio (8). Per Djoker è il quarto trionfo di fila all'All Englad Club dal 2018, escludendo l'edizione del 2020 non disputata per Covid. Nell'era Open ci erano riusciti solo Bjorn Borg, Pete Sampras e Federer. Ora Nole è a 21 Slam, a una sola distanza dal grande rivale Rafa Nadal. In un caldo che superava i 30 gradi, il 27enne di Canberra ha incantato i 15mila del Central Court imponendosi nel primo set ma poi ha dovuto ceder il passo all'esperienza e alla regolarità del Djoker capace di crescere nella partita come già gli era accaduto con Sinner e Norrie. ...

Pubblicità

mariannaurszula : RT @tittiscotti: Il settimo sigillo, Ingmar Bergman #botd in 1918 - holdengraber : RT @tittiscotti: Il settimo sigillo, Ingmar Bergman #botd in 1918 - tittiscotti : Il settimo sigillo, Ingmar Bergman #botd in 1918 - NinoInzerillo : @GiovannaBarresi @settecoppeotto Sicuro, il Settimo Sigillo è un capolavoro. Ed i dialoghi pregni di valenza teatra… - modernormale : P.s. guardatevi il Settimo Sigillo -