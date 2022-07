Il Porcellinum è un favore al Pd | perché non conviene al centrodestra

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 luglio 2022) Il cambio in corsa a fine legislatura delle leggi elettorali è una prerogativa, anzi un'anomalia tutta italiana: se andasse in porto la riforma in gestazione, sarebbe infatti la dodicesima volta dall'unità d'Italia, un record assoluto. C'è un'autorevole corrente di pensiero secondo cui questo inveterato vizio di ritagliarsi una riforma elettorale a proprio vantaggio, ancorché politicamente legittimo, rischia di deviare il corso corretto della democrazia a svantaggio degli avversari, anche se per una strana nemesi gli autori di ogni machiavello, furbata o porcata che fosse, sono poi sempre usciti sconfitti alla prova delle urne. Ma questa volta, si dice, l'urgenza di rivedere la legge elettorale è dettata soprattutto dalla riduzione del numero dei parlamentari, che produrrà un significativo effetto maggioritario privando peraltro di rappresentanza parlamentare alcuni territori a causa ...