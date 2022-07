Il piano del “Conte Max”: rifare la sinistra arcobaleno (Di domenica 10 luglio 2022) Perfino Conte, tra inutili “disagi politici” e bizzarre richieste di “discontinuità”, sta pensando al suo campo largo con il rischio, però, che diventi un campo morto. Il progetto che Giuseppi sta portando avanti, nonostante i continui smottamenti nel Movimento 5 Stelle e il timore di un Big Bang nel prossimo voto di fiducia al Senato, è alle fasi iniziali. Sono in corso, infatti, riunioni riservate con lo scopo di contrastare innanzitutto l’iniziativa “green” della nuova coppia dell’estate Di Maio-Sala, a cui si dovrebbe aggiungere l’ex fatina Virginia Raggi. Campo largo Questi incontri, benedetti da personaggi del peso di Massimo D’Alema, Goffredo Bettini e Pier Luigi Bersani, puntano a mettere attorno ad un tavolo i Verdi di Bonelli, sinistra Italiana di Fratoianni, Articolo 1 di Speranza e quel che resta dell’Italia dei Valori: una compagnia ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 10 luglio 2022) Perfino, tra inutili “disagi politici” e bizzarre richieste di “discontinuità”, sta pensando al suo campo largo con il rischio, però, che diventi un campo morto. Il progetto che Giuseppi sta portando avanti, nonostante i continui smottamenti nel Movimento 5 Stelle e il timore di un Big Bang nel prossimo voto di fiducia al Senato, è alle fasi iniziali. Sono in corso, infatti, riunioni riservate con lo scopo di contrastare innanzitutto l’iniziativa “green” della nuova coppia dell’estate Di Maio-Sala, a cui si dovrebbe aggiungere l’ex fatina Virginia Raggi. Campo largo Questi incontri, benedetti da personaggi del peso di Massimo D’Alema, Goffredo Bettini e Pier Luigi Bersani, puntano a mettere attorno ad un tavolo i Verdi di Bonelli,Italiana di Fratoianni, Articolo 1 di Speranza e quel che resta dell’Italia dei Valori: una compagnia ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa Draghi: Il governo ha raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti dal #Pnrr per questo semestre. Il M… - ItalyMFA : VM @MarinaSereni firma con Ministra Esteri ???? #Macamo, alla presenza del Presidente della Repubblica #Mattarella e… - disinformatico : Ti piacerebbe dedicarti alla didattica e alla divulgazione delle scienze del cielo e dello spazio in un centro di r… - NicolaPorro : I più intimi lo chiamano #ConteMax per prenderlo in giro. Luigi Bisignani ci spiega perché ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Edo De Laurentiis: 'La conferma di Koulibaly è la cosa più importante al mondo, Mertens potrebbe accettare i… -