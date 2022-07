Highlights e gol Bologna-Settaurense 8-0, amichevole 2022 (VIDEO) (Di domenica 10 luglio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Bologna-Settaurense, sfida valida come prima amichevole estiva per i felsinei in in preparazione della nuova stagione. Buona sgambata per gli uomini di Mihajlovic, che schiera in campo una formazione con diversi titolari nel primo tempo, per poi dare ampio spazio ai giovani nella seconda frazione: ne escono quattro gol per tempo, per l’8-0 finale. Ecco quindi i momenti salienti della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Ilcon glidi, sfida valida come primaestiva per i felsinei in in preparazione della nuova stagione. Buona sgambata per gli uomini di Mihajlovic, che schiera in campo una formazione con diversi titolari nel primo tempo, per poi dare ampio spazio ai giovani nella seconda frazione: ne escono quattro gol per tempo, per l’8-0 finale. Ecco quindi i momenti salienti della partita. SportFace.

Pubblicità

whatisbestnow : What's #Best on - BestTLD : #Best of the day on - FremontCyril : What's #Best on - fainformazione : VIDEO - I migliori 10 gol della Roma | Top 10 Gol | Highlights della Stagione Il meglio della stagione dei Giallor… - fainfosport : VIDEO - I migliori 10 gol della Roma | Top 10 Gol | Highlights della Stagione Il meglio della stagione dei Giallor… -