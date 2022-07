Giappone | media | l' attentatore che ha ucciso Shinzo Abe voleva realizzare una bomba

(Di domenica 10 luglio 2022) Il 41enne autore dell'attacco è comparso davanti ai pm con l'accusa di omicidio e per la formalizzazione ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Abe è morto dopo essere stato colpito da un proiettile durante un evento elettorale. L'ex primo ministro è deceduto… - Agenzia_Ansa : L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comiz… - Agenzia_Ansa : GIAPPONE - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media - SaCe86 : Media, l'attentatore di Abevoleva realizzare una bomba - SkyTG24 : Giappone, media: attentatore Abe voleva realizzare un bomba -

... diversistranieri hanno ipotizzato che possa trattarsi della Chiesa dell'Unificazione fondata dal reverendo Moon in Corea del Sud e che si ritiene sia stata portata indal nonno di ...Il 41enne autore dell'attacco è comparso davanti ai pm con l'accusa di omicidio e per la formalizzazione ...Il 41enne autore dell'attacco è comparso davanti ai pm con l'accusa di omicidio e per la formalizzazione dell'arresto ...Sconvolge la facilità di movimento del killer. Il corpo arrivato a Tokyo, martedì i funerali Chiang Mai (Thailandia). Ieri mattina il corpo dell'ex primo ministro nipponico Shinzo Abe, assassinato ven ...