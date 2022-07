GF Vip 7, Patrizia De Blanck torna come concorrente? Il rumor (Di domenica 10 luglio 2022) Il ritorno della De Blanck al GF Vip 7 Il cast del GF Vip 7 si sta, piano piano formando, alcuni futuri vipponi hanno già firmato il contratto e Alfonso Signorini sa spargendo alcuni indizi. Uno degli ultimi riguarderebbe, secondo le voci di corridoio, George Ciupilan, ex allievo de Il Collegio. Se sia davvero così L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 10 luglio 2022) Il ritorno della Deal GF Vip 7 Il cast del GF Vip 7 si sta, piano piano formando, alcuni futuri vipponi hanno già firmato il contratto e Alfonso Signorini sa spargendo alcuni indizi. Uno degli ultimi riguarderebbe, secondo le voci di corridoio, George Ciupilan, ex allievo de Il Collegio. Se sia davvero così L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

l_patrizia : Ma non la facciamo una colletta per comprare l'acqua Evian a Briatore così può impastare le pizze e dare da mangiare ai vip affamati? - ceci_patrizia : - ceci_patrizia : Vedi il video di Instagram di @barulino_jess_vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino nel cast di Tale e Quale Show? La confessione dell'ex gieffina - Novella_2000 : Tale e Quale Show, ex vippona del GF Vip 6 annuncia di essere stata scartata ai provini -