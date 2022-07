Donne in carcere: la situazione (Di domenica 10 luglio 2022) Sovraffollamento, malfunzionamenti, carenza di personale. Questi sono solo alcuni dei problemi che riguardano le carceri italiane. Quando poi chi vi è rinchiuso è donna, a questi si aggiungono anche diversi problemi di genere. Anche la prigione infatti appartiene a quella serie di realtà che prende a riferimento il maschile, e solo questo. Le carceri non sono posti per Donne, e non perché quest’ultime siano troppo deboli per poter sostenere una detenzione o perché debbano, in un atto di umiliante pietas, essere giustificate, ma perché le carceri non sono a loro misura. E manca anche qualcuno che lotti per le Donne in carcere, da fuori le mura. Dati e vita delle Donne in carcere Il 31 marzo di quest’anno erano 2.276 le Donne presenti negli istituti penitenziari del Paese, ossia il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Sovraffollamento, malfunzionamenti, carenza di personale. Questi sono solo alcuni dei problemi che riguardano le carceri italiane. Quando poi chi vi è rinchiuso è donna, a questi si aggiungono anche diversi problemi di genere. Anche la prigione infatti appartiene a quella serie di realtà che prende a riferimento il maschile, e solo questo. Le carceri non sono posti per, e non perché quest’ultime siano troppo deboli per poter sostenere una detenzione o perché debbano, in un atto di umiliante pietas, essere giustificate, ma perché le carceri non sono a loro misura. E manca anche qualcuno che lotti per lein, da fuori le mura. Dati e vita delleinIl 31 marzo di quest’anno erano 2.276 lepresenti negli istituti penitenziari del Paese, ossia il ...

