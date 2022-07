Covid | Brusaferro | “Mascherine e distanziamento aiutano a ridurre la possibilità di contagio”

(Di domenica 10 luglio 2022) "Non è il momento di lasciare circolare il virus, che è ancora pericoloso e può uccidere anziani e fragili. Inoltre, Omicron 5 sta colpendo i lavoratori della sanità, mettendo a rischio i servizi". Così in una intervista a La Repubblica Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità, già portavoce del Cts. L'articolo .

Il tasso di mortalità per- 19 è sette volte maggiore nelle persone non vaccinate . Il dato emerge dall'ultimo report ... Le raccomandazioni di Silvio. Il report settimanale dell'Iss . ......da- 19. "Questi dati confermano che a fronte di un numero molto elevato di nuovi casi la pressione sulle terapie intensive è ancora contenuta - spiega il presidente dell'Iss Silvio-... Covid, Brusaferro: "Non lasciar correre Omicron". Locatelli: "Sì ai grandi eventi ma con responsabilità" Il Covid continua a correre in Italia e nel mondo, con numeri indubbiamente maggiori delle ultime due estati ma con la vita che è tornata ...ROMA (ITALPRESS) - "Non è il momento di lasciare circolare il virus, che è ancora pericoloso e può uccidere anziani e fragili. Inoltre, Omicron 5 sta co ...