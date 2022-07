Centro: Merlo, 'ci sarà, con o senza Calenda' (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Il Centro sarà presente alle prossime elezioni politiche. E lo sarà con o senza Calenda. Del resto, è proprio l'ex montiano ed ex Pd Calenda ad avere detto ripetutamente che ‘il Centro gli fa schifo'. E, seguendo la logica e di conseguenza, anche i centristi". Così Giorgio Merlo, Presidente Nazionale ‘Noi Di Centro-Mastella'. "Ma, al di là di questa lapidaria considerazione, è del tutto ovvio che in un progetto politico non può far parte chi insulta quotidianamente quasi tutti i leader di quel campo perchè non li ritene all'altezza o perchè li considera ina?dabili. Giudizi che, come ovvio, appena vengono formulati squali?cano politicamente e del tutto chi li pronuncia! Per questi semplici motivi il cantiere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Ilpresente alle prossime elezioni politiche. E locon o. Del resto, è proprio l'ex montiano ed ex Pdad avere detto ripetutamente che ‘ilgli fa schifo'. E, seguendo la logica e di conseguenza, anche i centristi". Così Giorgio, Presidente Nazionale ‘Noi Di-Mastella'. "Ma, al di là di questa lapidaria considerazione, è del tutto ovvio che in un progetto politico non può far parte chi insulta quotidianamente quasi tutti i leader di quel campo perchè non li ritene all'altezza o perchè li considera ina?dabili. Giudizi che, come ovvio, appena vengono formulati squali?cano politicamente e del tutto chi li pronuncia! Per questi semplici motivi il cantiere ...

