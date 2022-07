Pubblicità

MediasetTgcom24 : Carpino (Foggia), frontale sulla superstrada: morte tre persone, altre tre ferite #foggia #gargano #carpino… - zav_news : ?? #Foggia, scontro frontale tra due utilitarie lungo la superstrada che da Carpino conduce a Cagnano Varano: 3 mort… -

FoggiaToday

... in uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio lungo la super strada che daconduce a ...posto sono intervenuti due elisoccorso che hanno trasferito i tre feriti a San Giovanni Rotondo ()...... una in modo grave, in uno scontro frontale avvenuto lungo la superstrada che daconduce a ...posto sono intervenuti due elisoccorso che hanno trasferito i feriti a San Giovanni Rotondo (). Gravissimo incidente sul Gargano. Frontale sul viadotto: morti padre, madre e figlia 18enne Tre persone sono morte ed atre tre sono rimaste ferite, una in modo grave, in uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio lungo la super strada che da Carpino conduce a Cagnano Varano, nel Foggiano.(nota stampa). Partiti oggi a Peschici con le qualifiche per la finale Sprint i World Masters Orienteering Championships, i Mondiali di corsa orientamento over 35 in Gargano organizzati dalla Internat ...