ATP Bastad 2022: Fabio Fognini parte dalle qualificazioni e batte lo svedese Karl Friberg in due set (Di domenica 10 luglio 2022) A volte capitano alcune situazioni quantomeno particolari nel tennis professionistico, sia al maschile al femminile. Può succedere che giocatori o giocatrici non si iscrivano nei tempi previsti da ATP o WTA alle entry list dei tornei che richiedono tale procedura, e che quindi debbano partire dalle qualificazioni. Questo è il caso di Fabio Fognini, che originariamente non prevedeva di partecipare all’ATP 250 di Bastad. La decisione di giocare il doppio insieme a Simone Bolelli, però, ha cambiato le carte in tavola: si è iscritto come alternate per le qualificazioni in singolare ed è entrato, diventando prima testa di serie. ATP Bastad 2022: il tabellone. Per Sonego c’è Karatsev, ancora Musetti-Djere Il ligure ha così battuto con il ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) A volte capitano alcune situazioni quantomeno particolari nel tennis professionistico, sia al maschile al femminile. Può succedere che giocatori o giocatrici non si iscrivano nei tempi previsti da ATP o WTA alle entry list dei tornei che richiedono tale procedura, e che quindi debbano partire. Questo è il caso di, che originariamente non prevedeva dicipare all’ATP 250 di. La decisione di giocare il doppio insieme a Simone Bolelli, però, ha cambiato le carte in tavola: si è iscritto come alternate per lein singolare ed è entrato, diventando prima testa di serie. ATP: il tabellone. Per Sonego c’è Karatsev, ancora Musetti-Djere Il ligure ha così battuto con il ...

OA_Sport : ATP Bastad 2022: Fabio Fognini, che ha deciso all'ultimo di entrare nel torneo svedese, deve iniziare dalle qualifi… - sportface2016 : #AtpBastad 2022: Fabio #Fognini supera il primo turno di qualificazioni - MercRF : RT @TennisWorldit: ATP Bastad - Draw: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti al via. Torna in campo Rublev: ATP Bastad: due italiani in campo. Ru… - TennisWorldit : ATP Bastad - Draw: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti al via. Torna in campo Rublev: ATP Bastad: due italiani in camp… - livetennisit : ATP 250 Bastad: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo Fabio Fognini (LIVE) -