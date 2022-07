VIDEO F1, GP Austria: highlights sprint race. Verstappen vince, duello rovente tra Leclerc e Sainz (Di sabato 9 luglio 2022) Max Verstappen ha vinto la sprint race del GP d’Austria, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Spielberg. L’olandese è partito dalla prima posizione e domani scatterà dalla pole position. Il Campione del Mondo è partito in maniera brillante e ha prontamente fatto la differenza nei confronti delle due Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno battagliato tra loro per la piazza d’onore, rischiando anche il contatto in un paio di occasioni. Il monegasco è riuscito a spuntarla ed è così salito sul secondo gradino del podio davanti allo spagnolo. Sergio Perez si è reso protagonista di una superlativa rimonta. Il messicano della Red Bull è risalito dal tredicesimo al quinto posto, alle spalle di George Russell con la Mercedes e davanti a Esteban Ocon con la Alpine. Lewis ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Maxha vinto ladel GP d’, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Spielberg. L’olandese è partito dalla prima posizione e domani scatterà dalla pole position. Il Campione del Mondo è partito in maniera brillante e ha prontamente fatto la differenza nei confronti delle due Ferrari. Charlese Carloshanno battagliato tra loro per la piazza d’onore, rischiando anche il contatto in un paio di occasioni. Il monegasco è riuscito a spuntarla ed è così salito sul secondo gradino del podio davanti allo spagnolo. Sergio Perez si è reso protagonista di una superlativa rimonta. Il messicano della Red Bull è risalito dal tredicesimo al quinto posto, alle spalle di George Russell con la Mercedes e davanti a Esteban Ocon con la Alpine. Lewis ...

