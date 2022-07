UE. Ripristinati i dazi sull'alluminio contro la Cina.

(Di sabato 9 luglio 2022) L'Unione europea ripristiner iantidumping su alcuni prodotti dilaminati provenienti dallaa partire da marted . La decisione stata annunciataa Gazzetta ufficiale dell'Ue. Ierano stati sospesi nell'ottobre scorso a causa dell'impennata della domanda post - pandemia. L'associazione europea del settore aveva per presentato ricorso in ...

Pubblicità

Vatican News - Italiano

erano stati sospesi nell'ottobre scorso a causa dell'impennata della domanda post - pandemia. L'associazione europea del settore aveva per presentato ricorso in ...In queste ore però l'Unione europea starebbe valutando la possibilità di introdurreal ... sono statiil 45% dei collegamenti ferroviari. Gli ospedali hanno riaperto in 326 centri ... Guerra in Ucraina, armi e gas in primo piano e la speranza Bali L'Unione europea ripristinerà i dazi antidumping su alcuni prodotti di alluminio laminati provenienti dalla Cina a partire da martedì. La decisione è stata annunciata sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue.L'Unione europea ripristinerà i dazi antidumping su alcuni prodotti di alluminio laminati provenienti dalla Cina a partire da martedì. La decisione è stata annunciata sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue.