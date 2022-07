Tania Cagnotto | “Rifarei tutto nella mia carriera Ringrazio le Fiamme Gialle”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 luglio 2022) La più grande tuffatrice di sempre,storia della Nazionale Italiana., che da tempo aveva lasciato lacon l’annuncio di non partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, lascia anche la Guardia di Finanza e le(leggi qui). Lo fa in coincidenza del Premio Internazionale Fair Play Menarini, che ha ritirato lo scorso 7 luglio a Castiglion Fiorentino. La campionessa bolzanina ha dichiarato come riporta l’Ansa: “Già da un po’ ho finito il mio capitolo da atleta, poter allenare era un po’ complicato e così ho fatto questa scelta dopo quasi 20 anni. Lemi hanno cresciuto e sono state una famiglia per me”. “Per il momento – spiega l’ex azzurra – sono mamma a tempo pieno, ma ho iniziato una collaborazione con la ...