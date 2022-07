Rimane sospeso a 2.700 metri di altezza sulle Cime di Lavaredo: salvato dal Soccorso Alpino (Di sabato 9 luglio 2022) Il Soccorso Alpino ha salvato un alpinista austriaco di 65 anni che era rimasto sospeso a 2.700 metri di altezza sulle Cime di Lavaredo. Il tutto è accaduto ieri sera: la centrale del 118 ha ricevuto la chiamata di emergenza per l’uomo che calandosi in corda doppia dalla vetta della Cima Grande di Lavaredo, era rimasto sospeso nel vuoto. Dopo aver scalato una via, anziché scendere lungo la normale, con la compagna di cordata avevano subito iniziato la prima doppia verso la Cima Ovest, dopo aver trovato il tracciato a spit della via Zambelli e in un punto dove poi la parete in rientranza diventa strapiombante l’uomo era rimasto presto staccato di un decina di metri. L’elicottero ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Ilhaun alpinista austriaco di 65 anni che era rimastoa 2.700didi. Il tutto è accaduto ieri sera: la centrale del 118 ha ricevuto la chiamata di emergenza per l’uomo che calandosi in corda doppia dalla vetta della Cima Grande di, era rimastonel vuoto. Dopo aver scalato una via, anziché scendere lungo la normale, con la compagna di cordata avevano subito iniziato la prima doppia verso la Cima Ovest, dopo aver trovato il tracciato a spit della via Zambelli e in un punto dove poi la parete in rientranza diventa strapiombante l’uomo era rimasto presto staccato di un decina di. L’elicottero ...

