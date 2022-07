“Piace ai poteri esteri”. Fedriga loda Draghi e traccia la rotta della Lega (Di sabato 9 luglio 2022) Massimiliano Fedriga fa convergere la Lega verso Mario Draghi. Negli ultimi giorni si sono diffuse voci di un Carroccio insoddisfatto del lavoro del premier, che ha davanti a sé i mesi estivi per risolvere numerosi problemi, con diversi temi scottanti da affrontare prima della riunione leghista a Pontida. Ma il governatore del Friuli Venezia-Giulia, intervistato da Repubblica, spegne i bollenti spiriti: “In questo momento con il presidente del Consiglio Draghi l'Italia è un punto di riferimento europeo, e anche per chi guarda all'Europa. Questo ha rafforzato il posizionamento internazionale dell'Italia, e lo rafforzerà. Credo che il governo Draghi stia svolgendo un ruolo fondamentale di affidabilità, certezza, e anche capacità di visione prospettica”. Quindi continuerete ad ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Massimilianofa convergere laverso Mario. Negli ultimi giorni si sono diffuse voci di un Carroccio insoddisfatto del lavoro del premier, che ha davanti a sé i mesi estivi per risolvere numerosi problemi, con diversi temi scottanti da affrontare primariunione leghista a Pontida. Ma il governatore del Friuli Venezia-Giulia, intervistato da Repubblica, spegne i bollenti spiriti: “In questo momento con il presidente del Consigliol'Italia è un punto di riferimento europeo, e anche per chi guarda all'Europa. Questo ha rafforzato il posizionamento internazionale dell'Italia, e lo rafforzerà. Credo che il governostia svolgendo un ruolo fondamentale di affidabilità, certezza, e anche capacità di visione prospettica”. Quindi continuerete ad ...

