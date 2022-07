Napoli, futuro di Mertens in bilico: spunta una pretendente a sorpresa (Di sabato 9 luglio 2022) Napoli, futuro di Mertens in bilico, il belga non è mai stato così lontano dai partenopei. La storia d’amore tra Dries Mertens e Napoli è nota a tutti, l’alchimia che il calciatore è riuscito ad instaurare con la città è cosa rara nel mondo del calcio. La città ha cosi “adottato” il giocatore. Il contratto è però scaduto e mai come questa volta il destino di Ciro, così chiamato dai propri tifosi, sembra lontano dalla Campania. Società e attaccante non riescono a trovare un accordo e il matrimonio sembra ormai destinato a terminare. Dries-Mertens-Napoli Arrivano indiscrezioni da Anversa, come riporta il noto giornalista Nicolò Schira, sulle tracce del centravanti ci sarebbe l’ Antwerp. La squadra belga sarebbe pronta ad offrire 2 ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022)diin, il belga non è mai stato così lontano dai partenopei. La storia d’amore tra Driesè nota a tutti, l’alchimia che il calciatore è riuscito ad instaurare con la città è cosa rara nel mondo del calcio. La città ha cosi “adottato” il giocatore. Il contratto è però scaduto e mai come questa volta il destino di Ciro, così chiamato dai propri tifosi, sembra lontano dalla Campania. Società e attaccante non riescono a trovare un accordo e il matrimonio sembra ormai destinato a terminare. Dries-Arrivano indiscrezioni da Anversa, come riporta il noto giornalista Nicolò Schira, sulle tracce del centravanti ci sarebbe l’ Antwerp. La squadra belga sarebbe pronta ad offrire 2 ...

Pubblicità

gilnar76 : Futuro Mertens, un club si fa avanti: arriva la prima offerta #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - cifra73 : Ma Tommy nun s'era aveva sbattut 'a porta e se n'era jut??? ???????????????? - NapoliFCNews : Koulibaly, futuro lontano da Napoli? Ha trasferito le auto a Parigi! #Napoli #SSCN #AvantiNapoli #Partenopei - yassa9898 : RT @MRacinic: @estegs66 @gippu1 la primissima di Lippi, la Juve della rinascita, aveva Ferrara già cap. del Napoli Fusi già cap. del Toro (… - NapoliFCNews : Osimhen e il futuro azzurro? GdS: una data in particolare come possibile ultimatum per il nigeriano #Napoli #SSCN… -