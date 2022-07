Le ultime elezioni? Trattate come una partita di calcio: l’astensione è un mero dato statistico (Di sabato 9 luglio 2022) di Paolo Bagnoli A cosa sia ridotta oramai la politica italiana ne abbiamo avuto conferma dalle ultime elezioni amministrative; soprattutto dai commenti che hanno seguito i risultati. Sembrava di leggere il resoconto di una partita di calcio quando si segnalano gli assist, i tiri in porta fatti, i tiri fuori porta, quante volte una squadra ha posseduto il pallone e così via: ossia, la riduzione numerica e statistica dell’intero evento. Ora, se per un incontro di calcio, lo si può capire – un noto e bravissimo giornalista sportivo, Eugenio Danese in questo era impareggiabile – per le elezioni non lo si capisce e nemmeno lo si giustifica, a meno che non si ricorra alla categoria della “miseria della politica” ben sottolineata dall’astensione crescente dei votanti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) di Paolo Bagnoli A cosa sia ridotta oramai la politica italiana ne abbiamo avuto conferma dalleamministrative; soprattutto dai commenti che hanno seguito i risultati. Sembrava di leggere il resoconto di unadiquando si segnalano gli assist, i tiri in porta fatti, i tiri fuori porta, quante volte una squadra ha posseduto il pallone e così via: ossia, la riduzione numerica e statistica dell’intero evento. Ora, se per un incontro di, lo si può capire – un noto e bravissimo giornalista sportivo, Eugenio Danese in questo era impareggiabile – per lenon lo si capisce e nemmeno lo si giustifica, a meno che non si ricorra alla categoria della “miseria della politica” ben sottolineata dalcrescente dei votanti al ...

