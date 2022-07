La comunicazione di Twitter in cui invita tutti i dipendenti a non twittare su Elon Musk (Di sabato 9 luglio 2022) Niente. Neanche un messaggio breve di 280 caratteri. Un silenzio dissenso in attesa che la diatriba tra Twitter ed Elon Musk si trasferisca dalla Borsa ai tribunali. L’azienda di San Francisco, infatti, ha deciso di inviare una comunicazione scritta a tutti i suoi dipendenti dopo l’annuncio ufficiale dell’uomo più ricco del mondo di voler rinunciare all’acquisizione della piattaforma social. E quest’ultima non ha preso benissimo questa notizia (arrivata con il deposito della lettera motivazionale alla SEC). Ma per evitare di creare problemi ancor più gravi – anche a livello di percezione pubblica -, è stato chiesto a tutti i lavoratori di evitare qualsiasi tipo di commento su questa vicenda. LEGGI ANCHE > Cosa succede ora che Musk ha “rinunciato” ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 9 luglio 2022) Niente. Neanche un messaggio breve di 280 caratteri. Un silenzio dissenso in attesa che la diatriba traedsi trasferisca dalla Borsa ai tribunali. L’azienda di San Francisco, infatti, ha deciso di inviare unascritta ai suoidopo l’annuncio ufficiale dell’uomo più ricco del mondo di voler rinunciare all’acquisizione della piattaforma social. E quest’ultima non ha preso benissimo questa notizia (arrivata con il deposito della lettera motivazionale alla SEC). Ma per evitare di creare problemi ancor più gravi – anche a livello di percezione pubblica -, è stato chiesto ai lavoratori di evitare qualsiasi tipo di commento su questa vicenda. LEGGI ANCHE > Cosa succede ora cheha “rinunciato” ...

