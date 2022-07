Koulibaly, la mossa del Napoli: quando ci sarà l'incontro con De Laurentiis (Di sabato 9 luglio 2022) DIMARO FOLGARIDA - Il K2 sulle Dolomiti non è soltanto un gioco di parole, bensì è un appuntamento: il Napoli aspetta Kalidou Koulibaly a Dimaro, in ritiro, tra lunedì e martedì. Come tutti gli ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 luglio 2022) DIMARO FOLGARIDA - Il K2 sulle Dolomiti non è soltanto un gioco di parole, bensì è un appuntamento: ilaspetta Kalidoua Dimaro, in ritiro, tra lunedì e martedì. Come tutti gli ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : In attesa di evoluzioni sul fronte #DeLigt, la #Juventus fa la prima vera mossa per #Koulibaly: incontro a cena con… - sportli26181512 : Koulibaly, la mossa del Napoli: quando ci sarà l’incontro con De Laurentiis: Il presidente per Kalidou ha fatto un’… - infoitsport : Koulibaly Juve, no al rinnovo col Napoli: la mossa dell'agente - Domenico1oo777 : RT @dariopelle3: Su #Koulibaly ci eravamo fermati all'incontro con la #Juventus e al rinnovo offerto dal #Napoli al giocatore. Mossa astu… - nygnos : RT @dariopelle3: Su #Koulibaly ci eravamo fermati all'incontro con la #Juventus e al rinnovo offerto dal #Napoli al giocatore. Mossa astu… -