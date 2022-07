I Los Angeles Fc volano in MLS: Chiellini in panchina e Bale lancia i cori con il megafono | VIDEO (Di sabato 9 luglio 2022) I Los Angeles Fc continuano a volare in MLS. Le ambizioni del club sono molto importanti e sono state confermate dagli ultimi colpi, sono arrivati calciatori come Chiellini e Bale che non hanno bisogno di presentazioni. La partita contro i Los Angeles Galaxy si è conclusa sul risultato di 3-2, il grande protagonista è stato Cifuentes che ha messo a segno una doppietta, gli altri gol sono stati realizzati da Arango, Grandsir e Raveloson. I Los Angeles Fc volano a 39 punti in classifica, più 5 punti sulla seconda posizione occupata dall’Austin. Giorgio Chiellini si è accomodato in panchina e non è sceso in campo, l’ex Juventus non è ancora pronto. Stesso discorso anche per Gareth Bale, il gallese è stato protagonista al termine della ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 luglio 2022) I LosFc continuano a volare in MLS. Le ambizioni del club sono molto importanti e sono state confermate dagli ultimi colpi, sono arrivati calciatori comeche non hanno bisogno di presentazioni. La partita contro i LosGalaxy si è conclusa sul risultato di 3-2, il grande protagonista è stato Cifuentes che ha messo a segno una doppietta, gli altri gol sono stati realizzati da Arango, Grandsir e Raveloson. I LosFca 39 punti in classifica, più 5 punti sulla seconda posizione occupata dall’Austin. Giorgiosi è accomodato ine non è sceso in campo, l’ex Juventus non è ancora pronto. Stesso discorso anche per Gareth, il gallese è stato protagonista al termine della ...

