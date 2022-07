Di Maria Juve: fissati data e orario della presentazione ufficiale (Di sabato 9 luglio 2022) dell’attaccante argentino Nella serata di giovedì Angel Di Maria è arrivato a Torino. Ieri ha salutato i suoi nuovi tifosi, ha svolto le visite mediche, ha firmato il contratto annuale e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l’annuncio. E lunedì il Fideo si presenterà ufficialmente come nuovo giocatore della Juve. La conferenza stampa è stata fissata infatti alle ore 15 dell’11 luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) dell’attaccante argentino Nella serata di giovedì Angel Diè arrivato a Torino. Ieri ha salutato i suoi nuovi tifosi, ha svolto le visite mediche, ha firmato il contratto annuale e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l’annuncio. E lunedì il Fideo si presenterà ufficialmente come nuovo giocatore. La conferenza stampa è stata fissata infatti alle ore 15 dell’11 luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

