Dalla Guerra Fredda a Putin La fragile intesa Usa-Germania

Per colpa di un nuovo conflitto alle porte dell'Unione Europea, la Guerra Fredda è una pagina di storia che sembra oggi riaprirsi ed è quindi importante capirne le dinamiche, anche quelle più nascoste. Tanto più che la Guerra Fredda, se davvero possiamo considerarla conclusa, è finita ieri: in molti ci ricordiamo ancora del Muro di Berlino e delle partite in cui la Germania giocava con due nazionali, una per l'Ovest e l'altra per l'Est. Il mondo di appena quarant'anni fa appariva diviso per sempre in due blocchi, con i carri armati del Patto Atlantico e del Patto di Varsavia schierati nel cuore di Berlino, una città che a visitarla oggi mostra ancora i segni della divisione, dal Mauer Park di Bernauer Strasse all'East Side Gallery, fra le grandi discoteche berlinesi e le rive della la Sprea.

