"Dà occupazione", "Un danno". È scontro su superbonus e salario minimo (Di sabato 9 luglio 2022) Per la rubrica Il bianco e il nero abbiamo interpellato il senatore grillino Ettore Licheri e il deputato leghista Massimo Bitonci sui principali temi economici posti dal Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 luglio 2022) Per la rubrica Il bianco e il nero abbiamo interpellato il senatore grillino Ettore Licheri e il deputato leghista Massimo Bitonci sui principali temi economici posti dal

Pubblicità

PaoloLeChat : @nmirotti @antove @PopcornJ_ È altruismo allo stato puro. Dànno occupazione ai figli che anziché occuparsi dei loro… - fabiogard2 : @AnitaCecolin Li apprezza proprio! Le loro prestazioni lavorative costano poco. Quelli che non hanno un'occupazion… - Giorgiolotto1 : @AndreaGiuricin Non sono regolati. Fanno nero. Non danno occupazione. Non è un industria ma solo rendita. Così il p… - Lavorincasa : Occupazione di un immobile e risarcimento del danno -