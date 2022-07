Chieti | 15enne con problemi psichici uccide di botte il nonno | la violenza scatenata da un rimprovero

(Di sabato 9 luglio 2022) Tragedia a Bucchianico, in provincia di, dove un adolescente ha massacrato die ucciso il78enne. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzino, che ha 15 anni, avrebbedi natura psicologica. Attualmente si trova in ospedale a, sotto osservazione, piantonato dai militari e, a quanto emerso, in attesa di una perizia. Arrestato per tentato omicidio su disposizione del giudice dei minori, ora, dopo la morte del, dovrà rispondere di omicidio. La tragedia di: ilin condizioni gravissime e poi morto L’anziano è morto questa mattina presto, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, dove era stato portato per le violentissime percosse ricevute, che lo avevano ridotto in coma. Ieri pomeriggio era ...

Quando sono arrivati i carabinieri diil minorenne, scosso e agitato, si è barricato in casa, nella sua camera da letto, e c'è voluto tempo per convincerlo ad uscire. E' stato arrestato per ...È morto nella notte l'uomo di 78 anni che venerdì pomeriggio, 8 luglio, è stato aggredito dal nipote, uncon problemi psichiatrici. Tutto è avvenuto in una casa di Bucchianico () dove il ragazzo vive con i nonni materni. La prima ricostruzione Il giovane, secondo una prima ricostruzione, ...Era seguito da tempo dai servizi sociali dell'ambito distrettuale sociale numero 13, di cui fa parte anche il Comune di Bucchianico, ed era in fase di completamento la pratica per inserirlo in una str ...