Calciomercato Juventus | in due per sostituire de Ligt | faranno discutere

La prossima stagione, la Juventus potrebbe fare a meno di de Ligt; per sostituire il centrale sono due i nomi individuati. Negli ultimi giorni, il mercato della Juventus rischia di aver subito una direzione ben precisa; Allegri, infatti, rischia di dover fare a meno di de Ligt. Il centrale olandese, come confermato da Arrivabene, sembra intenzionato ad andare via e sul giocatore è forte l'interesse del Chelsea. L'eventuale cessione dell'ex Ajax, nella stessa sessione in cui i bianconeri hanno perso anche Chiellini, può essere un problema per i piani di una squadra decisa a tornare a dominare il calcio italiano. Ansafotode Ligt, tolti un paio di errori, è stato uno dei migliori difensori dello scorso campionato dimostrando di poter essere un vero e proprio leader della retroguardia ...

