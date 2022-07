Barcellona: trattativa ad oltranza con lo Sporting Lisbona per Trincao (Di sabato 9 luglio 2022) Secondo quanto riferisce O Jogo, Barcellona e Sporting Lisbona continuano a trattare per il ritorno in Portogallo dell'attaccante classe... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) Secondo quanto riferisce O Jogo,continuano a trattare per il ritorno in Portogallo dell'attaccante classe...

Pubblicità

sportli26181512 : Azpilicueta e Marcos Alonso in tournée, il Barcellona continua la trattativa: Come riportato da Mundo Deportivo, du… - ArchilocoFe1983 : Occhio e croce mi sembra un’idea di merda. Si sta rivivendo la trattativa con il Barcellona per Lautaro. Quella… - AlfonsoTax2 : RT @_SimoTarantino: Stiamo letteralmente rivivendo la trattativa per Lautaro col Barcellona. - _SimoTarantino : Stiamo letteralmente rivivendo la trattativa per Lautaro col Barcellona. - a_parenti_nrg25 : La trattativa per Robert #Lewandowski si fa sempre più complicata, si interessa anche il #PSG: possibile destinazio… -