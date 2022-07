ASCOLTI TV 8 LUGLIO 2022: TOP DIECI (18,3%), NEW AMSTERDAM (10,8%), QUARTO GRADO (10,2%), QUALIFICHE F1 (3,2%), TERRA AMARA (16,7%) VS SEI SORELLE (11,5%) (Di sabato 9 luglio 2022) ASCOLTI TV 8 LUGLIO 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 648 15.74Tg1 – 986 21.71UnoMattina Estate – 682 16.62Camper – 1106 13.48Tg1 – 2850 23.87Don Matteo – 1228 11.66Don Matteo – 1334 15.63Sei SORELLE – 906 11.53Tg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1362 17.52Reazione a Catena – 2211 23.64Reazione a Catena – 3412 28.85Tg1 – 3720 26.22TecheTecheTè – 3218 20.15Top DIECI (R) – 2387 18.26 1080 14.99 220 17.39 1735 21.44Codice: La Vita è Digitale – 447 8.80 Prima Pagina – xTg5 – 1052 23.19Morning News – 682 17.11Morning News – 642 16.27Forum (R) – 1255 18.87Tg5 – 2594 23.05Beautiful – 2088 17.95Una Vita – 1926 17.98Un Altro Domani – 1415 15.69TERRA AMARA – 1325 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 9 luglio 2022)TV 8· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 648 15.74Tg1 – 986 21.71UnoMattina Estate – 682 16.62Camper – 1106 13.48Tg1 – 2850 23.87Don Matteo – 1228 11.66Don Matteo – 1334 15.63Sei– 906 11.53Tg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – 1362 17.52Reazione a Catena – 2211 23.64Reazione a Catena – 3412 28.85Tg1 – 3720 26.22TecheTecheTè – 3218 20.15Top(R) – 2387 18.26 1080 14.99 220 17.39 1735 21.44Codice: La Vita è Digitale – 447 8.80 Prima Pagina – xTg5 – 1052 23.19Morning News – 682 17.11Morning News – 642 16.27Forum (R) – 1255 18.87Tg5 – 2594 23.05Beautiful – 2088 17.95Una Vita – 1926 17.98Un Altro Domani – 1415 15.69– 1325 ...

Pubblicità

Teleblogmag : Sempre #carloconti il mattatore della prima serata #Ascoltitv anche in replica con #topdieci Iscriviti gratuitamen… - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 8 luglio 2022 - #Ascolti #Venerdì #luglio - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 8 luglio 2022: Top Dieci, New Amsterdam e Quarto Grado estate sul podio - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 8 luglio 2022 - #Ascolti #Venerdì #luglio - zazoomblog : ASCOLTI TV 8 LUGLIO 2022: TOP DIECI QUARTO GRADO NEW AMSTERDAM QUALIFICHE F1 TERRA AMARA VS SEI SORELLE - #ASCOLTI… -