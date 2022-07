?? – Trasferimenti | Luka Jovic lascia il Real Madrid e si trasferisce alla Fiorentina

(Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-08 22:30:00 L’autorevole L’Équipe: Laha annunciato venerdì sera di aver ingaggiato, 24 anni, dal. Il serbo, arrivato dall’Eintracht Francoforte contro un assegno da 60 milioni di euro nel 2019 per competere con Karim Benzema,la capitale dicon un record da morire di fame: solo 3 gol in 36 presenze nella Liga (aveva terminato la stagione 2020-2021 in prestito all’Eintracht). Desideroso di liberarsi del suo nazionale serbo (26 presenze, 9 gol), il campione d’Europa ha deciso di svincolarlo per facilitare l’operazione con i viola. I media italiani riferiscono che lanon ha pagato un risarcimento alper il trasferimento di ...

Ore 15.11: sono terminate le visite mediche perJovic. Ore 15.01: Jovic, in attesa di ... Ore 14.25: in tutti i suoiin città Jovic è stato ovviamente seguito da uno stuolo di tifosi. ...... vero obiettivo di mercato, ma il Real Madrid potrà consolarsi con altri. Non ci sono ... Le possibili cessioni di Jesus Vallejo, Marcos Asensio, Dani Ceballos,Jovic e Mariano ..."Il Real Madrid e la Fiorentina hanno accordato il trasferimento a titolo definitivo del giocatore Luka Jovic a Firenze. Il nostro club ringrazia il giocatore per il lavoro realizzato qui al Real, clu ...L'attaccante Luka Jovic lascia il Real Madrid e si trasferisce in Italia alla Fiorentina: arriva il comunicato ufficiale del club toscano ...