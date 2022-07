VNL maschile 2022: l’Argentina supera in quattro set l’Australia (Di venerdì 8 luglio 2022) Una vittoria in rimonta quella dell’Argentina sull’Australia nel match valido per la Volley Nations League 2022 (21-25, 25-23, 25-19, 25-15). Gli australiani partono bene conquistando il primo set grazie a un bell’acuto nella parte finale, ma i sudamericani rispondono subito rimettendo le cose al proprio posto con il secondo parziale. Ultimi due set senza storia, conquistati comodamente dagli argentini che raggiungono quota 14 punti in classifica avvicinandosi alla zona Finals. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Una vittoria in rimonta quella delsulnel match valido per la Volley Nations League(21-25, 25-23, 25-19, 25-15). Gli australiani partono bene conquistando il primo set grazie a un bell’acuto nella parte finale, ma i sudamericani rispondono subito rimettendo le cose al proprio posto con il secondo parziale. Ultimi due set senza storia, conquistati comodamente dagli argentini che raggiungono quota 14 punti in classifica avvicinandosi alla zona Finals. SportFace.

