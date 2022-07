Vaia: basta bambini con mascherine e cappotti, a scuola servono impianti di areazione (Di venerdì 8 luglio 2022) Nelle scuole andrebbe implementata la ventilazione meccanica, per farlo basterebbe utilizzare i soldi del Pnrr. A dirlo oggi all'anniversario dei 60 anni del Servizio sanitario della Polizia di stato è stato Francesco Vaia, direttore generale dello Spallanzani L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) Nelle scuole andrebbe implementata la ventilazione meccanica, per farlo basterebbe utilizzare i soldi del Pnrr. A dirlo oggi all'anniversario dei 60 anni del Servizio sanitario della Polizia di stato è stato Francesco, direttore generale dello Spallanzani L'articolo .

