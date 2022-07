Ultime Notizie – Pellegrini: ‘Orgogliosa ed emozionata per il Premio’ (Di venerdì 8 luglio 2022) “Sono molto orgogliosa di questo premio ed anche emozionata” Lo ha detto Federica Pellegrini, primo oro olimpico nella storia del nuoto italiano, ricevendo il Premio Internazionale Fair Play Menarini per la categoria ‘Personaggio mito – Sustenium Energia e Cuore’ durante la cerimonia finale della XXVI edizione a Castiglion Fiorentino (Arezzo). “Io ho sempre ritenuto di essere nata per lo sport che ho praticato fin dall’inizio, il nuoto – ha raccontato dal palco Federica Pellegrini – Ho sempre messa tutta me stessa nel desiderio di alzare sempre di più l’asticella. Ho fatto la prima Olimpiade a 16 anni e l’ultima a 32: posso dire di aver fatto un viaggio incredibile, straordinario, meraviglioso. Ora ho deciso di chiudere un ciclo della mia vita sportiva. Adesso lavorerò nel Cio con grande orgoglio”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) “Sono molto orgogliosa di questo premio ed anche” Lo ha detto Federica, primo oro olimpico nella storia del nuoto italiano, ricevendo il Premio Internazionale Fair Play Menarini per la categoria ‘Personaggio mito – Sustenium Energia e Cuore’ durante la cerimonia finale della XXVI edizione a Castiglion Fiorentino (Arezzo). “Io ho sempre ritenuto di essere nata per lo sport che ho praticato fin dall’inizio, il nuoto – ha raccontato dal palco Federica– Ho sempre messa tutta me stessa nel desiderio di alzare sempre di più l’asticella. Ho fatto la prima Olimpiade a 16 anni e l’ultima a 32: posso dire di aver fatto un viaggio incredibile, straordinario, meraviglioso. Ora ho deciso di chiudere un ciclo della mia vita sportiva. Adesso lavorerò nel Cio con grande orgoglio”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

