UFFICIALE – Cambia la regola sulle panchine: solo in Serie A! (Di venerdì 8 luglio 2022) Giornata di decisioni importanti nella sede della FIGC, la quale nel corso della mattinata ha approvato un'importante decisione riguardante il nostro campionato. Da poco è UFFICIALE l'allargamento della panchina da 12 a 15 elementi, come da richiesta della Lega Serie A. Si tratta di una notizia importante in ottica convocazioni, in questo modo gli allenatori avranno le loro valutazioni da fare. panchine Lega Serie A Un ulteriore Cambiamento dopo quello delle cinque sostituzioni, sintomo che il calcio sta Cambiando ed è in continua evoluzione. Sarà da vedere quanto effettivamente influirà sul calcio giocato, non resta che attendere l'inizio del campionato oramai alle porte. Andrea Trione

