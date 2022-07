Tenta rapina con pistola in pugno: esercente gli tira addosso pc (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non è andata esattamente come previsto per il rapinatore che lo scorso 29 giugno, volto mascherato e pistola in pugno, ha fatto irruzione in un negozio di elettronica di Afragola (Napoli) intimando al proprietario di consegnargli l’incasso. Dall’altro parte del vetro, per nulla sorpreso o intimidito, il titolare del negozio alla vista della rivoltella puntatagli contro, ha reagito scaraventando addosso al giovane il pc che aveva preso per i clienti che erano in negozio e poi, a seguire, qualunque oggetto gli capitasse tra le mani, in un un crescendo di rabbia che lo ha portato perfino ad inseguire il bandito che si è dato alla fuga in sella a uno scooter, evidentemente impaurito, oltre che sorpreso, dalla reazione fuori dal protocollo. A raccontare l’accaduto è lo stesso negoziante ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non è andata esattamente come previsto per iltore che lo scorso 29 giugno, volto mascherato ein, ha fatto irruzione in un negozio di elettronica di Afragola (Napoli) intimando al proprietario di consegnargli l’incasso. Dall’altro parte del vetro, per nulla sorpreso o intimidito, il titolare del negozio alla vista della rivoltella puntatagli contro, ha reagito scaraventandoal giovane il pc che aveva preso per i clienti che erano in negozio e poi, a seguire, qualunque oggetto gli capitasse tra le mani, in un un crescendo di rabbia che lo ha portato perfino ad inseguire il bandito che si è dato alla fuga in sella a uno scooter, evidentemente impaurito, oltre che sorpreso, dalla reazione fuori dal protocollo. A raccontare l’accaduto è lo stesso negoziante ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Tenta #Rapina con pistola in pugno: esercente gli tira addosso pc ** - Nutizieri : Tenta di truffare un'anziana e la rapina in casa - Carlino_Bologna : Bologna, tenta di truffare un'anziana e poi la rapina - News_24it : Condannato a 8 anni Jordan Jordanov, il bulgaro 36enne arrestato lo scorso settembre per tentato omicidio, resisten… - CorriereCitta : Roma: sfonda la portiera dell’auto con una mazza di ferro, poi tenta di rubarla. Paura per una famiglia -