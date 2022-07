Tardelli: «Non considero la Coppa vinta all’Heysel. Quella non fu una partita, ma la sconfitta del calcio» (Di venerdì 8 luglio 2022) Nell’intervista rilasciata a Libero per i 40 anni dalla vittoria della Nazionale italiana al Mondiale di Spagna del 1982, Marco Tardelli tocca diversi temi. Uno tra questi è la tragedia dell’Heysel. Lo spunto viene da una domanda ben precisa: Tardelli ha rimpianti nella sua carriera da calciatore? Risponde: «Uno solo: non aver vinto la Coppa Campioni». Gli fanno notare che in realtà l’ha vinta, con la Juventus contro il Liverpool, nel maledetto stadio dell’Heysel. Lo ricorda bene, ma per lui Quella vittoria non conta, è come se la Coppa non l’avesse mai alzata. Quella dell’Heysel non fu una partita, dice, fu la sconfitta del calcio. La Juventus non avrebbe mai dovuto giocarla. «all’Heysel non è stata ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) Nell’intervista rilasciata a Libero per i 40 anni dalla vittoria della Nazionale italiana al Mondiale di Spagna del 1982, Marcotocca diversi temi. Uno tra questi è la tragedia dell’Heysel. Lo spunto viene da una domanda ben precisa:ha rimpianti nella sua carriera da calciatore? Risponde: «Uno solo: non aver vinto laCampioni». Gli fanno notare che in realtà l’ha, con la Juventus contro il Liverpool, nel maledetto stadio dell’Heysel. Lo ricorda bene, ma per luivittoria non conta, è come se lanon l’avesse mai alzata.dell’Heysel non fu una, dice, fu ladel. La Juventus non avrebbe mai dovuto giocarla. «non è stata ...

