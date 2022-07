Soleil Sorge | un compleanno da sogno | una dea in bikini – FOTO

Pubblicità

ParliamoDiNews : Nathaly Caldonazzo su Soleil Sorge/ `Non sapevo neppure fosse il suo compleanno...` #NathalyCaldonazzo #SoleilSorg… - infoitcultura : Gf Vip, Alfonso Signorini e Soleil Sorge ai ferri corti: cosa sta succedendo - infoitcultura : Soleil Sorge festeggia i suoi 28 anni in Salento - Valentina882022 : Inews24: Mediaset incorona Soleil Sorge: sarà proprio lei la nuova conduttrice. - lareina_sorge : Non ho certezze ma nemmeno dubbi???? #SoleArmy SIETE ANDATI AL COMPLEANNO DI SOLEIL? -

La domanda del giorno è: 'siete stati invitati al compleanno di' Se la risposta è no siete in buona compagnia e tra i non invitati c'è anche Nathaly Caldonazzo . L'ex vippona ha dichiarato: " No che non mi ha invitata, ma è ovvio. Non abbiamo ...Dopo i baci , la chimica artistica e le decantate affinità, tra Alex Belli el'idillio è finito subito. La finzione e la realtà si sono mescolate per poi finire in litigi accesi. Ad oggi, infatti, rimane un grande gelo e , a confermarlo, c'è stato il mancato ...Edoardo Tavassi è tornato a parlare della sua lunga esperienza a L’Isola dei Famosi e ha rivelato che la conoscenza di Soleil Sorge è ...Nathaly Caldonazzo parla di Soleil Sorge e del compleanno a cui non è stata invitata: "Non sapevo neppure che Soleil facesse gli anni", ha detto ...