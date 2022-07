Soleil Sorge in difficoltà | Faccia a faccia con il passato | si ritroveranno in studio

Leggi su direttanews

(Di venerdì 8 luglio 2022)rischia di dover fare i conti con un nuovo spiacevole incontro nella prossima stagione televisiva: spunta di nuovo il suo ex L’ex gieffina(screenshot Mediaset)Sono giorni di relax per l’ex gieffinache, tra alcune polemiche, ha festeggiato il suo compleanno in Puglia. Un momento magico non solo dal punto di vista privato, alla festa era presente anche il fidanzato Carlo Domingo, ma anche sul piano professionale. In questi giorni una clamorosa indiscrezione ha infatti annunciato una nuova collaborazione in arrivo con Alfonso Signorini ed il noto reality di Canale 5. Ladovrebbe infatti essere una delle prossime conduttrici del GF Vip Party. In queste ore però ai prossimi impegni della giovane influencer sembrerebbe essersi ...