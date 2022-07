Shinzo Abe è morto, il mondo sotto-choc: la "vendetta" di Yamagami è compiuta (Di venerdì 8 luglio 2022) E' morto Shinzo Abe: l'ex premier giapponese era stato ferito da un attentatore che gli aveva sparato due colpi di pistola alla schiena e al collo durante un comizio elettorale a Nara, nel Giappone occidentale. Abe era stato ricoverato d'urgenza in blocco cardio-respiratorio, ma le sue condizioni erano apparse subito disperate. A colpirlo a morte è stato un 41enne, Tetsuya Yamagami, ex militare. Lo ha freddato con una pistola artigianale. Secondo la Polizia giapponese avrebbe agito perché "insoddisfatto" dalle politiche economiche e sociali portate avanti da Abe nei suoi due mandati. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) E'Abe: l'ex premier giapponese era stato ferito da un attentatore che gli aveva sparato due colpi di pistola alla schiena e al collo durante un comizio elettorale a Nara, nel Giappone occidentale. Abe era stato ricoverato d'urgenza in blocco cardio-respiratorio, ma le sue condizioni erano apparse subito disperate. A colpirlo a morte è stato un 41enne, Tetsuya, ex militare. Lo ha freddato con una pistola artigianale. Secondo la Polizia giapponese avrebbe agito perché "insoddisfatto" dalle politiche economiche e sociali portate avanti da Abe nei suoi due mandati.

