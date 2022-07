Selvaggia Lucarelli su Fedez: “Ha la stampa a suo favore, non è abituato alle critiche” (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono passati due giorni da quando Selvaggia Lucarelli e Fedez hanno (di nuovo) litigato. In quell’occasione la giornalista ha ironizzato sull’ultimo selfie di Fedez con la guardia di sicurezza del concerto Love Mi e il rapper le ha risposto che è inutile criticarlo, perché tanto loro due sono più simili di quanto lei non voglia ammettere. Intervistata da La stampa, Selvaggia Lucarelli ha parlato di quegli uomini che tentano di screditarla ricordandole che “alza palette a Ballando con le Stelle”. “Tentano di delegittimarmi andando a prendere la cosa più effimera del mio lavoro, cercando di identificarmi con quello. E questo lo fanno sempre e solo i maschi. Sono stata invitata ad alzare palette sempre e solo da maschi e sempre colleghi. Giletti, Paragone, Monteleone, ... Leggi su biccy (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono passati due giorni da quandohanno (di nuovo) litigato. In quell’occasione la giornalista ha ironizzato sull’ultimo selfie dicon la guardia di sicurezza del concerto Love Mi e il rapper le ha risposto che è inutile criticarlo, perché tanto loro due sono più simili di quanto lei non voglia ammettere. Intervistata da Laha parlato di quegli uomini che tentano di screditarla ricordandole che “alza palette a Ballando con le Stelle”. “Tentano di delegittimarmi andando a prendere la cosa più effimera del mio lavoro, cercando di identificarmi con quello. E questo lo fanno sempre e solo i maschi. Sono stata invitata ad alzare palette sempre e solo da maschi e sempre colleghi. Giletti, Paragone, Monteleone, ...

