Raphael Alessandro Tunesi | per l’omicidio dell’imprenditore arrestati la moglie e i due presunti sicari

C'è una inaspettata svolta nell'omicidio dell'imprenditore italiano Raphael Alessandro Tunesi, ucciso in Messico il 2 luglio scorso. La procura federale ha arrestato la moglie Elizabeth con l'accusa di essere la mandante dell'assassinio, mentre due uomini, Gerardo Antonio e Luis Martín, come riferiscono alcuni siti, sono statu fermati in quanto considerati gli esecutori. Tunesi era stato freddato a colpi di pistola sparati dai sicari in sella a una moto in un'imboscata avvenuta a Palenque, nello Stato messicano del Chiapas. L'uomo stava andando a riprendere le figlie a scuola. Tunesi, proprietario di un hotel di lusso nello Stato messicano del Chiapas nel sud del Paese, viveva in Messico da diversi anni ed era considerato un esperto

