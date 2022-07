(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "di? Io lo dissi in un momento particolare: all'indomani dell'elezione di Giuseppea leader e premier di una nuova alleanza. Ed io ero quello che più si era battuto contro questa ipotesi sostenendo che bisognava avere una netta discontinuità. Poi grazie a un'iniziativa Di Maio e di Renzi si decise di continuare conpremier". Così Nicolaa Metropolis su Repubblica. it. "E quindi dissi che eradi" di una nuova coalizione di governo, "era una constatazione ma anche il rifiuto di una furbizia: quella di far assumere a una persona delle responsabilità e poi dal giorno dopo iniziare a logorarla". "Mi hanno inchiodato a questa frase...". Ma oggi chi è ...

Pubblicità

TV7Benevento : **M5S: Zingaretti, 'Conte punto di riferimento? Mi pare cosa superata da fatti'** - - mattiadiberti : RT @PPolicy_News: #Termovalorizzatore di #Roma: un caso di default democratico (di @carmelopalma) - italia_europea : RT @PPolicy_News: #Termovalorizzatore di #Roma: un caso di default democratico (di @carmelopalma) - roma_europea : RT @PPolicy_News: #Termovalorizzatore di #Roma: un caso di default democratico (di @carmelopalma) - PPolicy_News : #Termovalorizzatore di #Roma: un caso di default democratico (di @carmelopalma) -

OlbiaNotizie

È noto infatti che la Giunta del Lazio, presieduta dall'ex segretario del Pd Nicola, comprende il, il cui assessore all'ambiente, Roberta Lombardi, è contraria al termovalorizzatore. ...La prima capogruppo grillina alla Camera, famosa per la diretta streaming con l'allora Segretario Pd Pier Luigi Bersani cinque anni fa sfidò Nicola; orae Pd sono alleati e Roberta ... **M5S: Zingaretti, 'Conte punto di riferimento Mi pare cosa superata da fatti'** Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Chi è Conte oggi E' il leader di un partito in grande difficoltà. Però anche in questi mesi alcune valutazioni si sono confermate. Il M5S non è mai stato la stessa cosa de ...Poi grazie a un'iniziativa Di Maio e di Renzi si decise di continuare con Conte premier". Così Nicola Zingaretti a Metropolis su Repubblica. it. "E quindi dissi che era punto di riferimento" di una ...