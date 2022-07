L'attentato, poi le trasfusioni: morto Shinzo Abe (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro giapponese raggiunto da colpi di arma da fuoco durante un comizio. Arrestato un 41enne Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro giapponese raggiunto da colpi di arma da fuoco durante un comizio. Arrestato un 41enne

Pubblicità

RaiNews : Gli spari poi Abe si è accasciato al suolo riportando un arresto cardiopolmonare. In un video la sequenza dei socco… - Berlamcri : RT @ilfoglio_it: ?? E' morto #ShinzoAbe, ex primo ministro giapponese colpito da un attentato. Un uomo gli ha sparato al petto mentre pronun… - twolighteyes : L'attentato, poi le trasfusioni: morto #ShinzoAbe - ilfoglio_it : ?? E' morto #ShinzoAbe, ex primo ministro giapponese colpito da un attentato. Un uomo gli ha sparato al petto mentre… - Ligthblue3 : Strano che #Biden non esprima nessun cordoglio per l'attentato a #ShinzoAbe. A pensar male poi...è un attimo. -