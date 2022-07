La valorizzazione delle eccellenze con incentivo economico per gli studenti: circolare e modulistica per consenso pubblicazione dati (Di venerdì 8 luglio 2022) La materia della valorizzazione delle eccellenze è stata introdotta nella nostra scuola dalla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e, dopo una fase sperimentale, è ora disciplinata dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre del 2007. Questo albo d'onore, istituito a livello nazionale, ha lo scopo di raccogliere i nominativi degli studenti meritevoli ed è pubblicato all'indirizzo www.indire.it/eccellenze (circolare 18 del 28 gennaio 2008). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) La materia dellaè stata introdotta nella nostra scuola dalla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e, dopo una fase sperimentale, è ora disciplinata dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre del 2007. Questo albo d'onore, istituito a livello nazionale, ha lo scopo di raccogliere i nominativi deglimeritevoli ed è pubblicato all'indirizzo www.indire.it/18 del 28 gennaio 2008). L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : La valorizzazione delle eccellenze con incentivo economico per gli studenti: circolare e modulistica per consenso p… - lillidamicis : “Non c’è più tempo. La Puglia, da sempre regione in prima linea nella lotta alle discriminazioni e alle violenze ne… - olioferrini : L’Associazione Nazionale Città della Nocciola e la valorizzazione del prodotto: Favorire un turismo eco-compatibile… - innovationpost_ : Nonostante la consapevolezza sui vantaggi della #digitalizzazione, ci sono ancora molti aspetti che vengono lasciat… - pontellif : @wallstreetita @BlackRock @ispionline Sicuramente ci sarà una riduzione delle filiere produttive Se intelligenteme… -