Kazuki Takahashi | è giallo sulla morte dell’inventore di “Yu-Gi-Oh!” | la polizia indaga sull’accaduto

(Di venerdì 8 luglio 2022) Laha avviato un’indaginedi, il creatore di manga e anime e inventore di Yu-Gi-Oh!, il gioco di carte che ha appassionato milioni di ragazzi negli anni Novanta e nei primi anni del Duemila e che ha avuto un enorme successo anche sul piccolo schermo. Il fumettista, trovato senza vita su una spiaggia presso l’arcipelago di Okinawa, in Giappone, indossava ancora l’attrezzatura con la quale era andato a fare snorkeling al largo di Nago poche ore prima. Il cadavere è stato subito riconosciuto e lasta ancora cercando di ricostruire cosa ne abbia causato la: dall’esito dell’autopsia e dei rilievi effettuali in zona si aspettano nuovi sviluppi. Intanto, gli appassionati ricordanocondividendo sui ...

Greta Privitera per il 'Corriere della Sera' Gli appassionati di manga conoscono bene il suo nome, gli altri conoscono di più il titolo che lo ha reso famoso: Yu - Gi - Oh!...., il creatore del manga Yu - Gi - Oh! , è morto all'età di sessant'anni. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita al largo della costa di Okinawa, in Giappone. Al momento del ...Una delle notizie più chiacchierate di ieri è sicuramente quella della morte del mangaka Kazuki Takahashi, creatore del manga da cui è poi nato il franchise di Yu-Gi-Oh!, scomparso a soli 60 anni per ...L'autore del famoso manga, da cui deriva l'omonimo gioco di carte, è deceduto nel corso di una immersione a Nago (Okinawa).