Pubblicità

istat_it : #Blangiardo #Istat 'Quasi 5 milioni di occupati, nel 2021, sono non-standard, a tempo determinato, collaboratori o… - GiorgioGib : RT @istat_it: #Blangiardo #Istat 'l giovani da 25 a 34 anni non hanno ancora recuperato il tasso di occupazione del 2007, le donne nella m… - GiorgioGib : RT @istat_it: #Blangiardo #Istat 'Quasi 5 milioni di occupati, nel 2021, sono non-standard, a tempo determinato, collaboratori o part-time… - InGenereIt : È disponibile il “Rapporto Annuale 2022. La situazione del Paese” un ritratto dell'Italia post-pandemia, presentato… - ANSA_Legalita : Istat: 7 giovani su 10 a casa genitori,aumento in anni Covid. Poco più di 7 mln di 18-34 anni |#ANSA -

Agenzia ANSA

... portando nel settore pubblicoqualificati. È quella per i professionisti del Pnrr - Piano ... la presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri, nonch Inps, Inail,, Agenzia delle ......dinamica particolarmente negativa caratterizza itra i 18 e i 34 anni (l'incidenza ha raggiunto l'11,1%, valore di quasi quattro volte superiore a quello del 2005, il 3,1%). Il rapporto... Istat: 7 giovani su 10 a casa genitori,aumento in anni Covid (ANSA) - ROMA, 08 LUG - Nel 2021 sono poco più di 7 milioni i giovani di 18-34 anni che vivono in casa con i genitori (il 67,6%), rispetto al 2019, prima della pandemia, c'è stato un aumento di 3,3 ...Dal 2005 al 2021, il numero di persone che si trovano in uno stato di povertà assoluta è quasi triplicato: da 1,9 a 5,6 milioni, il 9,4 per cento del totale. Inoltre, le famiglie povere sono raddoppia ...