Inter, Bergomi: “Lukaku è devastante” (Di venerdì 8 luglio 2022) Inter Bergomi- L’Inter continua il suo lavoro alla Pinetina con i nuovi innesti che si allenano con il resto della squadra. L’ex difensore dei neroazzurri, ora opinionista, Beppe Bergomi ha rilasciato una dichiarazione alla Gazzetta dello Sport. Ecco di seguito, le dichiarazioni dell’opinionista: “Conoscendo Simone, non penso che cambi molto pure con Big Rom. L’Inter avrà meno peso sulle fasce ma sarà più forte davanti. Non mi aspetto affatto di rivedere l’Inter di Conte. Ragionano diversamente, i nerazzurri cercheranno sempre di imporre il gioco e partire forte. Magari se sei in vantaggio puoi adesso metterti dietro e ripartire. Io sono sicuro che vedremo ancora una bella Inter.”Lukaku è un giocatore devastante, in Italia sposta gli ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 8 luglio 2022)- L’continua il suo lavoro alla Pinetina con i nuovi innesti che si allenano con il resto della squadra. L’ex difensore dei neroazzurri, ora opinionista, Beppeha rilasciato una dichiarazione alla Gazzetta dello Sport. Ecco di seguito, le dichiarazioni dell’opinionista: “Conoscendo Simone, non penso che cambi molto pure con Big Rom. L’avrà meno peso sulle fasce ma sarà più forte davanti. Non mi aspetto affatto di rivedere l’di Conte. Ragionano diversamente, i nerazzurri cercheranno sempre di imporre il gioco e partire forte. Magari se sei in vantaggio puoi adesso metterti dietro e ripartire. Io sono sicuro che vedremo ancora una bella.”è un giocatore, in Italia sposta gli ...

