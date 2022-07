Il rider | finalmente un lavoratore a tutti gli effetti

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 8 luglio 2022) Le abitudini alimentari degli italiani, anno dopo anno, stanno subendo una grande evoluzione. L’adeguamento ai sistemi lavorativi esteri che ci hanno preceduti, in particolare a quelli d’oltreoceano, sta permettendo ai cittadini italiani di sentirsi sempre più cosmopolita senza rinunciare al grande patrimonio gastronomico che ci distingue in tutto il mondo. La figura del fattorino, oggi più noto comesoprattutto nel settore alimentare, sta prendendo maggiormente piede nella quotidianità italiana. Nel periodo di pandemia che, si spera, ci stiamo lasciando alle spalle, la consegna di cibo a domicilio è stata una delle attività più fruttifere per il settore della ristorazione, soprattutto nelle grandi città come Milano dove, in tempi pre-Covid, si era già compresa l’importanza di questo servizio.Ad oggi, la crescita di richiesta del servizio ha portato le grandi ...