Giappone, morto l’ex premier Shinzo Abe colpito da due colpi di arma da fuoco in un attentato. Arrestato un ex militare di 41 anni: “Non ho agito per credo politico” (Di venerdì 8 luglio 2022) l’ex premier colpito alle spalle da almeno due proiettili, le sue condizioni sono critiche: grave emorragia interna. Il fratello: «Sottoposto a trasfusioni di sangue». Il killer ha confessato Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 8 luglio 2022)alle spalle da almeno due proiettili, le sue condizioni sono critiche: grave emorragia interna. Il fratello: «Sottoposto a trasfusioni di sangue». Il killer ha confessato

