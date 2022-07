Fulmini e tromba d'aria Due alberi caduti Decine di chiamate al 115 - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 8 luglio 2022) È successo tutto in un pugno di minuti poco dopo le 22 di ieri sera. Un tramonto sereno, poi all'imbrunire prima una tempesta di lampi intorno alla città e quindi un vento fortissimo, accompagnato da ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 luglio 2022) È successo tutto in un pugno di minuti poco dopo le 22 di ieri sera. Un tramonto sereno, poi all'imbrunire prima una tempesta di lampi intorno alla città e quindi un vento fortissimo, accompagnato da ...

Pubblicità

sulsitodisimone : RT @VNTina95: Ma questa era una tromba d'aria o cosa??? Ad Anzio ventl fortissimo, pioggia, grandine e fulmini a non finire #maltempo - sonoprepotente : i c4zz0 di fulmini e mamma mia la tromba d’aria neppure in santa pace posso dormire che sfaccimm - Emergenza24 : RT @VNTina95: Ma questa era una tromba d'aria o cosa??? Ad Anzio ventl fortissimo, pioggia, grandine e fulmini a non finire #maltempo - Stefy15339928 : @innercvild L'APOCALISSE 20 minuti di panico vero tromba d'aria con nubifragio grandine gigante fulmini e saette - VNTina95 : Ma questa era una tromba d'aria o cosa??? Ad Anzio ventl fortissimo, pioggia, grandine e fulmini a non finire #maltempo -