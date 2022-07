(Di venerdì 8 luglio 2022) Di tifosi così competenti è difficile trovarne in giro. Ma l'ingegner Corradotale intende definirsi, senza far "pesare" la sua grande esperienza anche nel calcio, oltre che come imprenditore.

Pubblicità

sportli26181512 : Ferlaino e il cuore Napoli: 'Caro De Laurentiis, adesso devi investire': Ferlaino e il cuore Napoli: 'Caro De Laure… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Ferlaino e il cuore #Napoli 'Caro De Laurentiis, adesso devi investire' - Gazzetta_it : Ferlaino e il cuore #Napoli 'Caro De Laurentiis, adesso devi investire' - Daniele91Nap : 'Ferlaino ha venduto i giocatori per iscrivere il Napoli ai campionati' Merda, schifoso, indegno Adielle vende gio… -

Footballnews24.it

Di tifosi così competenti è difficile trovarne in giro. Ma l'ingegner Corradotale intende definirsi, senza far "pesare" la sua grande esperienza anche nel calcio, oltre che come imprenditore. I suoi 91 anni splendidamente portati lo mettono al riparo da "conflitti d'...... il sensazionale acquisto piazzato dall'accoppiata Juliano -per 13 miliardi di liere dell'... Ci fu chi pianse, chi aveva ilcolmo di entusiasmo, chi finalmente vedeva concreta la ... Napoli, la fine della favola Maradona: dal “carceriere” Ferlaino alla maledetta cocaina L'ex direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi, ha parlato del momento che vive il calcio italiano: 'Mancano i Moratti e i Ferlaino'.Napoli, la fine della favola Diego Maradona tra il rapporto con il carceriere Ferlaino e quello con la maledetta cocaina ...